Разногласия между США и Китаем влияют на работу Совбеза ООН, из-за чего по-прежнему не принята резолюция по мерам в связи с распространением коронавируса. Об этом постпред РФ при ООН Василий Небензя сказал в эфире телеканала «Россия 1» 25 мая

Пушков описал сценарии возможного военного столкновения США и Китая © РИА Новости, Илья Питалев

«Таким образом, нашла коса на камень, а "ВОЗ и ныне там" стало новой фигурой речи… У нас в Совбезе квинтэссенцией этих противоречий, заложником этих противоречий стала резолюция по коронавирусу, которую мы уже безуспешно согласовывали два месяца», — заявил Небензя.

Ранее стало известно, что Китай поддерживает беспристрастное международное расследование обстоятельств возникновения коронавируса и причин пандемии COVID-19. При этом Пекин настаивает, чтобы оно было проведено в рамках научного подхода и на базе ВОЗ.

Председатель КНР Си Цзиньпин в ответ на критику западных стран во главе с США заявил, что Китай вовремя оповестил мир о вспышке коронавируса.