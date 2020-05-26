Создавшееся противоречие, по его словам, является «наглядным примером того, что происходит между двумя странами».
«Таким образом, нашла коса на камень, а "ВОЗ и ныне там" стало новой фигурой речи… У нас в Совбезе квинтэссенцией этих противоречий, заложником этих противоречий стала резолюция по коронавирусу, которую мы уже безуспешно согласовывали два месяца», — заявил Небензя.
Ранее стало известно, что Китай поддерживает беспристрастное международное расследование обстоятельств возникновения коронавируса и причин пандемии COVID-19. При этом Пекин настаивает, чтобы оно было проведено в рамках научного подхода и на базе ВОЗ.
Председатель КНР Си Цзиньпин в ответ на критику западных стран во главе с США заявил, что Китай вовремя оповестил мир о вспышке коронавируса.