Депутат Госдумы от крымского региона Наталья Поклонская назвала симуляцией и местью предъявленные ей украинской прокуратурой обвинения. Она написала об этом в своем Telegram-канале 25 мая

Прокуратура «АР Крым» использует в уголовном деле против Поклонской ее интервью с Гордоном © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

«Привычная реакция для нынешних украинских правоохранителей — заниматься симуляцией. У меня складывается такое впечатление, что они живут и работают в виртуальном мире. Прокуратура — виртуальная, дела — виртуальные, расследование тоже виртуальное», — заявила Поклонская.

Она подчеркнула, что ей достоверно ничего не известно об анонсированных украинской прокуратурой уголовных делах. Депутат сказала, что подобные заявления расценивает как угрозу и оказание давления по политическим мотивам.

Поклонская считает это местью за ее отказ «выполнять преступные приказы лиц, организовавших в 2013-2014 годах в Украине государственный переворот и вооруженным путем захвативших власть в стране».

Ранее «прокурор АР Крым» Игорь Поночовный заявил, что Поклонская в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону подтвердила свою информированность о расследовании уголовных дел в отношении нее на Украине, чем якобы закрепила свой процессуальный статус. Гордон объяснил интервью с депутатом заданием украинских спецслужб.