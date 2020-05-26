Ранее украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу т.н. «прокуратуры Автономной Республики Крым» сообщили, что Поклонскую обвиняют в создании преступной организации для совершения тяжких и особо тяжких преступлений в Крыму и участии в ней. Кроме того, ее обвиняют в незаконном лишении свободы, похищении людей, нарушении законов и обычаев войны, а также в ряде преступлений, которые квалифицируются как госизмена.
«Привычная реакция для нынешних украинских правоохранителей — заниматься симуляцией. У меня складывается такое впечатление, что они живут и работают в виртуальном мире. Прокуратура — виртуальная, дела — виртуальные, расследование тоже виртуальное», — заявила Поклонская.
Она подчеркнула, что ей достоверно ничего не известно об анонсированных украинской прокуратурой уголовных делах. Депутат сказала, что подобные заявления расценивает как угрозу и оказание давления по политическим мотивам.
Поклонская считает это местью за ее отказ «выполнять преступные приказы лиц, организовавших в 2013-2014 годах в Украине государственный переворот и вооруженным путем захвативших власть в стране».
Ранее «прокурор АР Крым» Игорь Поночовный заявил, что Поклонская в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону подтвердила свою информированность о расследовании уголовных дел в отношении нее на Украине, чем якобы закрепила свой процессуальный статус. Гордон объяснил интервью с депутатом заданием украинских спецслужб.