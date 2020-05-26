Пандемия коронавируса приведет к тому, что увеличится социальное дистанцирование, и люди будут меньше собираться большими компаниями. Об этом рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

Политолог Марков: Мир выйдет из коронакризиса за счет высокого уровня цивилизации © РИА Новости, Нина Зотина

По его словам, поскольку это будет касаться миллиардов людей, то одна сотая от миллиардов — уже окажется, что это около 5 миллионов человек.

Еще одно последствие пандемии состоит в том, продолжил Марков, что маски будут носить очень многие, как это было до эпидемии в Китае или Японии.

Кроме того, добавил политолог, формы отдыха буду эволюционировать от ночных клубов к прогулкам и пробежкам в парке, когда люди будут проводить больше времени на свежем воздухе, и с меньшим количеством людей.