«Люди будут меньше собираться в большие тусовки, меньше целоваться, обниматься, похлопывать друг друга по плечу и так далее. Это само по себе не хорошо и не плохо, но возможно, что это приведет к увеличению числа неврозов», — отметил эксперт.
По его словам, поскольку это будет касаться миллиардов людей, то одна сотая от миллиардов — уже окажется, что это около 5 миллионов человек.
Еще одно последствие пандемии состоит в том, продолжил Марков, что маски будут носить очень многие, как это было до эпидемии в Китае или Японии.
Кроме того, добавил политолог, формы отдыха буду эволюционировать от ночных клубов к прогулкам и пробежкам в парке, когда люди будут проводить больше времени на свежем воздухе, и с меньшим количеством людей.