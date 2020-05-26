Вашингтон и Москва продолжают оказывать друг другу помощь в борьбе с эпидемией COVID-19

На 26 мая запланирована отправка 150 аппаратов ИВЛ из США в Россию.

Первая поставка — 50 аппаратов — состоялась несколько дней назад и была предназначена для Центра имени Пирогова, который распределил их по учреждениям. Американцы отказались от российских ИВЛ после пожара в петербургской больнице © РИА Новости, Татьяна Макеева | Перейти в фотобанк

Всего Вашингтон намерен передать Москве на безвозмездной основе медицинскую технику и комплектующие, произведённые компанией Vyaire Medical, на сумму $5,6 млн.

Представители Демократической партии раскритиковали решение президента страны Дональда Трампа об оказании помощи России в тот момент, когда в самих США эпидемиологическая ситуация остаётся сложной. Однако поступок американского лидера стал ответным шагом на помощь со стороны российского коллеги Владимира Путина, который на начальном этапе эпидемии направил в Штаты гуманитарный груз медицинского назначения.