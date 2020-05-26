По словам постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи, на волне майдана американцы установили прямое управление на Украине

В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» дипломат отметил, что между Россией и Европейским союзом действовал принцип, что их общих соседей не будут ставить перед выбором между Москвой и Брюсселем, однако европейцы перечеркнули его, запустив в 2009 году программу «Восточное партнёрство».

«Венцом этого партнёрства стало соглашение об ассоциации Украины и ЕС, которое явилось детонатором майдана», — заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Наговорил на срок. Как Порошенко узурпировал власть и признался в этом американцам © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

На саммите «Восточного партнёрства» в Вильнюсе 28-29 ноября 2013 года планировалось подписать соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, но Виктор Янукович, будучи президентом страны, решил отложить подписание документа, чтобы тщательнее просчитать все риски. Большая часть населения Украины была уверена, что евроассоциация гарантирует им повышение зарплат до стандартов ЕС и позволит официально трудоустроиться в более развитых государствах. Вскоре массовые акции протестов против действий президента вылились в государственный переворот.

«Потом на хребте Евросоюза на Украину въехали американцы, которые фактически создали протекторат Украины, что хорошо видно из недавней скандальной публикации телефонных переговоров Байдена и Порошенко», — добавил Небензя.

19 мая внефракционный депутат Верховной Рады Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи бесед Петра Порошенко и Джо Байдена, когда те занимали посты президента Украины и вице-президента США соответственно, на которых американцы давали украинским властям указания о том, какие внутриполитические решения нужно принимать, а официальный Киев отчитывался об исполнении.