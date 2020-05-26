Печерский районный суд Киева оставил подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко под стражей, а подозреваемой Яне Дугарь назначил залог. Трансляция судебного заседания велась на YouTube-канале «Судебная власть Украины» 25 мая

На Украине завершено досудебное расследование по делу об убийстве Шеремета © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

Судья удовлетворил ходатайство прокурора и продлил Антоненко арест на 2 месяца до 23 июля, а Кузьменко — до 24 июля.

Между тем Дугарь суд отпустил под залог в сумме 168 тысяч гривен (446,8 тысяч рублей). Также на нее возложены обязанности прибывать к прокурору, следователю, судье по каждому требованию, воздерживаться от общения со свидетелями, не покидать без разрешения населенный пункт, в котором проживает, сообщать следователю, прокурору об изменении своего места жительства, сдать паспорта для выезда за границу и другие документы, которые дают право на выезд из Украины и въезд на Украину, и носить электронный браслет.

Досудебное следствие в отношении подозреваемых было завершено 22 мая.