Ранее фигурантам в деле об убийстве Шеремета следствие изменило подозрение, поскольку в нем появились новые фигуранты.
Судья удовлетворил ходатайство прокурора и продлил Антоненко арест на 2 месяца до 23 июля, а Кузьменко — до 24 июля.
Между тем Дугарь суд отпустил под залог в сумме 168 тысяч гривен (446,8 тысяч рублей). Также на нее возложены обязанности прибывать к прокурору, следователю, судье по каждому требованию, воздерживаться от общения со свидетелями, не покидать без разрешения населенный пункт, в котором проживает, сообщать следователю, прокурору об изменении своего места жительства, сдать паспорта для выезда за границу и другие документы, которые дают право на выезд из Украины и въезд на Украину, и носить электронный браслет.
Досудебное следствие в отношении подозреваемых было завершено 22 мая.