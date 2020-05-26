Сотрудники Госбюро расследований (ГБР) Украины после публикации «пленок Порошенко» начали проверку по делу о незаконной установке прослушивающей аппаратуры в кабинете бывшего президента страны. Это следует из материалов Единого реестра досудебных расследований (ЕРДР), передает «Украинская правда» 25 мая

У Байдена заявили, что «пленки Деркача» были «серьезно отредактированы» © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Андрей Деркач обнародовал записи якобы телефонных разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена, которые, по его словам, свидетельствуют о международной коррупции и госизмене Порошенко.

«[Дело открыто] по факту возможного незаконного использования специальных технических средств получения информации, что могло нанести ущерб государственным интересам», — говорится в опубликованной фотокопии выдержки из ЕРДР.

Источник уточнил, что ведомство расследует дело о прослушке в кабинете Порошенко.

Ранее Генпрокуратура Украины возбудила против бывшего президента уголовное дело о госизмене и злоупотреблении властью. Сам экс-глава государства назвал эту ситуацию спецоперацией против стратегических отношений Украины с США.