Ранее депутат Верховной Рады Андрей Деркач обнародовал записи якобы телефонных разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена, которые, по его словам, свидетельствуют о международной коррупции и госизмене Порошенко.
«[Дело открыто] по факту возможного незаконного использования специальных технических средств получения информации, что могло нанести ущерб государственным интересам», — говорится в опубликованной фотокопии выдержки из ЕРДР.
Источник уточнил, что ведомство расследует дело о прослушке в кабинете Порошенко.
Ранее Генпрокуратура Украины возбудила против бывшего президента уголовное дело о госизмене и злоупотреблении властью. Сам экс-глава государства назвал эту ситуацию спецоперацией против стратегических отношений Украины с США.