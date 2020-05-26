Глава Офиса президента Андрей Ермак действительно пытался воплотить в жизнь Минские соглашения, что вызвало раздражение у команды Сороса, которой не нужен мир в Донбассе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший депутат Верховной Рады Олег Царев

Олег Царёв: Если Зеленский попытается изменить политическую систему, то он может погибнуть © Скриншот из видео Украина.ру Арсена Авакова, который понимает, что чем хуже на Украине, тем лучше для него. Таким образом Аваков старается добиться диктаторских полномочий.

«То есть должна быть война, остановлены предприятия. И тогда люди сами скажут: "Арсен, приди, наведи порядок". Поэтому та политика, которую пытался проводить Ермак, вызывает неприятие. Потом, для всех фашистов нужен враг, внешний или внутренний. Это дает возможность собирать митинги, закатывать рукава, требовать навести порядок», — рассказал Олег Царев.

Если бы не было Ермака, был бы другой враг, например, в лице Андрея Портнова, добавил собеседник издания.