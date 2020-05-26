Раздражает Ермак и главу МВД Арсена Авакова, который понимает, что чем хуже на Украине, тем лучше для него. Таким образом Аваков старается добиться диктаторских полномочий.
«То есть должна быть война, остановлены предприятия. И тогда люди сами скажут: "Арсен, приди, наведи порядок". Поэтому та политика, которую пытался проводить Ермак, вызывает неприятие. Потом, для всех фашистов нужен враг, внешний или внутренний. Это дает возможность собирать митинги, закатывать рукава, требовать навести порядок», — рассказал Олег Царев.
Если бы не было Ермака, был бы другой враг, например, в лице Андрея Портнова, добавил собеседник издания.