У главы МВД Украины Арсена Авакова давние личные отношения с лидером «Нацкорпуса» Андреем Билецким, рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко

При этом было бы крайне неадекватным преувеличением говорить о том, что «Нацкорпус» — это марионетки Авакова, считает политолог.

«Есть очень много мифов… Иногда между ними совпадают интересы, Аваков может влиять на «Нацкорпус» только через Билецкого. Сам по себе Аваков не является авторитетом для «Нацкорпуса». Наоборот, надо учитывать, что бойцы «Нацкорпуса» и полиция — это классовые враги. Они на улицах между собой дерутся. Поэтому все взаимодействие Авакова и Билецкого происходит в закрытом режиме», — рассказал собеседник издания.

Влиять на «Нацкорпус» Аваков может только через Билецкого и только тогда, когда их интересы совпадают.

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