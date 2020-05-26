Прошедшая 24 мая в Киеве и других областных центрах антипрезидентская акция «СтопРеванш» вызвала ироничные и критичные оценки в силу своей маргинальности, рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко

Фесенко: Из окружения Зеленского пытаются выбить людей, на которых он опирается © glavred.info Джо Байдена и Петра Порошенко, эта акция не имеет отношения, считает политолог.

«Это была реакция, с одной стороны, на годовщину президентства Зеленского и на недавнюю пресс-конференцию. Второе: не забывайте, как раз сегодня — годовщина победы Порошенко на президентских выборах в 2014 году. Вот две главные причины», — рассказал Владимир Фесенко.

По его словам, публикации записей разговоров Порошенко и Байдена придают слишком большое значение.

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