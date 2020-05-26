К недавно обнародованным записям переговоров Джо Байдена и Петра Порошенко, эта акция не имеет отношения, считает политолог.
«Это была реакция, с одной стороны, на годовщину президентства Зеленского и на недавнюю пресс-конференцию. Второе: не забывайте, как раз сегодня — годовщина победы Порошенко на президентских выборах в 2014 году. Вот две главные причины», — рассказал Владимир Фесенко.
По его словам, публикации записей разговоров Порошенко и Байдена придают слишком большое значение.
Полностью интервью можно прочитать здесь.