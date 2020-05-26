Мировая система будет выходить из этого кризиса за счет высокого уровня общего цивилизационного развития, считает директор Института политических исследований Сергей Марков

Политолог Марков: Мир выйдет из коронакризиса за счет высокого уровня цивилизации © РИА Новости, Нина Зотина

«Второе — современные средства массовой коммуникации, которые позволяют очень быстро информировать людей обо всех нюансах этой болезни и способах борьбы с ней, в частности о различных системах карантина. Третье — в мире сегодня существует такой огромный запас продуктов питания и напитков, который позволяет людям выдерживать по три месяца карантина без всяких серьёзных последствий. Четвертое — существует цифровая система, которая позволяет огромной части экономики работать на удаленке», — рассказал Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру.

Все это позволяет в значительной степени уменьшить влияние эпидемии и облегчить выход из нее, добавил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.