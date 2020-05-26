Кроме того, в Киргизии важное значение имеет возросшая роль религиозного фактора, поскольку большинство разносчиков инфекции — это участники религиозного паломничества за пределами страны.
«Это все создает дополнительное напряжение в обществе, как и в Таджикистане, путей выхода из усугубляющегося экономического кризиса руководство республики не демонстрирует, не видит. Судя по всему, оно лелеет надежду, что внешние партнеры, не заинтересованные в дестабилизации, выручат преференциями экономического плана. Вообще, упование на то, что «заграница нам поможет» — это еще одна черта, общая, хотя и в разной степени, для всех стран региона», — рассказал эксперт.
По словам Александра Князева, наиболее стабильная ситуация в Казахстане и Узбекистане, где принимаются меры как по поддержке субъектов экономики, так и по социальной поддержке населения.
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