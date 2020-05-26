В Киргизии и Туркмении можно увидеть рост социального протеста против нелогичных и жестких ограничений жизнедеятельности со стороны государства во время карантина. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ученый-востоковед Александр Князев

Востоковед Князев: Глобальной войны не будет, локальные конфликты - возможны © предоставлено Александром Князевым

«Это все создает дополнительное напряжение в обществе, как и в Таджикистане, путей выхода из усугубляющегося экономического кризиса руководство республики не демонстрирует, не видит. Судя по всему, оно лелеет надежду, что внешние партнеры, не заинтересованные в дестабилизации, выручат преференциями экономического плана. Вообще, упование на то, что «заграница нам поможет» — это еще одна черта, общая, хотя и в разной степени, для всех стран региона», — рассказал эксперт.

По словам Александра Князева, наиболее стабильная ситуация в Казахстане и Узбекистане, где принимаются меры как по поддержке субъектов экономики, так и по социальной поддержке населения.

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