По состоянию на 21:00 25 мая в мире зафиксировано более 5 млн 550,3 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Более 347 тыс. человек скончались, свыше 2,3 млн заболевших вылечились, свидетельствуют данные сайта coronavirus-monitor.com

Распространение инфекции началось в Китае, однако теперь страна не попадает в топ-10 по количеству зараженных.

На десятом месте — Индия с немногим более 144,1 тыс. заболевших. На девятом — Турция (156,8 тыс.).

Следом идут Германия (180.6 тыс.), Франция (182,5 тыс.), Италия (230,1 тыс.), Великобритания (259,5 тыс.), Испания (282,8 тыс.), Россия (353,6 тыс.) и Бразилия (367,9 тыс.).

При этом в мире по числу выявленных заражённых США лидируют с большим отрывом — у них обнаружено более 1 млн 693 тыс. больных.

США также впереди по количеству умерших от коронавируса — 99,4 тыс. человек, смертность 5,88%. Однако самая высокая смертность среди стран, входящих в топ-10, во Франции — 15,54%, или более 28,3 тыс. человек.

В Италии — 32,87 тыс. умерших (14,29%), в Испании — 28,7 тыс. (10,17%), в Великобритании — 36,7 тыс. (14,18%).

Россия

В России по состоянию на 19 мая зафиксировано 352 688 случаев заболевания, 3639 заразившихся умерло, 118 834 человека выздоровело.

Смертность составляет 1,03%, что примерно в 15 раз ниже чем во Франции, Великобритании или Бельгии и в 6 раз ниже, чем в США или Бразилии.

МИД РФ подтвердил актуальность ранее озвученных рекомендаций воздерживаться от любых поездок за пределы России, которые не связаны с крайней необходимостью.

«Исходя из развития эпидемической обстановки, международные поездки действительно представляют пока повышенные риски. Заявления Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) свидетельствуют, что после первой волны пандемии коронавируса в мире может последовать и вторая», — говорится в сообщении министерства.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 16:00 25 мая

«Учитывая вышеизложенные обстоятельства, МИД России подтверждает актуальность ранее озвученных министерством рекомендаций воздерживаться от любых поездок за пределы Российской Федерации, которые не связаны с крайней жизненной необходимостью, например, получением экстренного лечения либо посещением тяжелобольных родственников», — сказано в документе.

Вторая волна коронавирусной инфекции в Москве в долгосрочной перспективе маловероятна, такой прогноз сделали специалисты Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени Забабахина (РФЯЦ-ВНИИТФ, Снежинск, Челябинская область).

О прогнозе рассказал научный руководитель РФЯЦ-ВНИИТФ, председатель научно-технического совета госкорпорации «Росатом» академик Георгий Рыкованов, который представил результаты компьютерного моделирования течения коронавирусной инфекции в Москве.

«Согласно долгосрочному прогнозу, вероятность повторного роста заболеваемости невелика», — сказал академик.

При этом Рыкованов отметил сложность, с которой сталкиваются ученые, пытающиеся моделировать динамику новой коронавирусной инфекции.

«Развитие эпидемии представляет собой так называемую цепную реакцию, с которой мы постоянно сталкиваемся в своих исследованиях. Но если все процессы в ядерном реакторе контролируются и успешно прогнозируются, то ситуация с коронавирусом практически не изучена», — сказал он.

По его словам, эффективность мер по сдерживанию распространения инфекции определяется не только официальными документами, но и поведением каждого индивида.

При этом далеко не все индивиды в Москве ведут себя в соответствии с нормами во время эпидемии. Иногда доходит и до уголовных дел.

В частности, Генпрокуратура открыла уголовное дело в отношении зараженного коронавирусом мужчины, заселившегося в московский хостел и заразившего двух постояльцев.

По данным ведомства, мужчина должен был лечиться от COVID-19 на дому. Однако он предоставил в больницу ложный адрес проживания, а сам поехал в хостел, где не сообщил о своем диагнозе, из-за чего коронавирусом заразились двое постояльцев хостела.

«Материалы прокурорской проверки направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании, где в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил)», — говорится в сообщении.

Также прокуратура объявила гендиректору хостела предостережение о недопустимости нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства.

Тем временем на Украине

На Украине по состоянию на 25 мая зафиксировано 21 245 случаев заболевания, 623 заразившихся умерли (смертность 2.94%), 7234 выздоровели.

При этом на Украине проведено всего 291 868 тестов на COVID-19, что более чем в 30 раз меньше, чем в России.

Редакция APnews пообщалась с заведующей кафедрой эпидемиологии Национального университета имени Богомольца Ириной Колесниковой, чтобы узнать, когда в Украине могут отменить "масочный режим".

Эпидемиолог убеждена, что здоровым людям маска не нужна, однако обязательный режим ношения средств индивидуальной защиты будет продолжаться до тех пор, пока будет выгодно продавать их втридорога.

Она отметила, что есть уже неоднократные заявления ВОЗ о том, что здоровым людям маски не нужны. Маска нужна только больному человеку, потому что маска снижает количество выдыхаемых возбудителей.

При этом маска не защищает на вдыхание, на вдыхание защищает респиратор, поэтому медицинские работники продолжают носить их, а также защитные очки, щитки; маску также не нужно носить на открытом воздухе, сказала она.

«Пока выгодно продавать маски по 13 гривен с копейками в то время как ее себестоимость 40 копеек — это все будет происходить», — отметила Колесникова.

По ее словам, эпидемиологического обоснования для этого нет.

Также эпидемиолог утверждает, что коронавирус у населения Украины будут диагностировать еще не один год.

«Случаи коронавируса будут фиксировать еще не один год. Будет увеличиваться возможность по тестированию — будет увеличиваться количество зарегистрированных случаев. Сейчас к ПЦР-тестам еще добавили ИФА-диагностику. Возможности лабораторий растут, а значит и количество выявленных случаев», — резюмировала она.

Тем временем в Ивано-Франковском онкоцентре ПЦР-тестирование показало положительные результаты на коронавирус у семи человек, сообщил председатель Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив на брифинге.

По его словам, заболели два врача, три медсестры и одна санитарка. В областном фтизиопульмонологический диспансере лечатся еще три медицинские сестры.

Часть инфицированных сейчас находятся в состоянии средней тяжести, остальные — на амбулаторном лечении.

А во Львове умерла 64-летняя врач Ирина Федоришин, которая заразилась коронавирусом от тяжелобольного пациента.

Женщина более 37 лет спасала жизни людей в областной клинической больнице, рассказал заместитель директора Львовской областной инфекционной больницы Игорь Берник.

По его словам, женщину госпитализировали в начале мая с двусторонней пневмонией, которая протекала в очень тяжелой форме.

После госпитализации медика перевели в реанимацию, впоследствии подключили к аппарату ИВЛ, однако это не помогло.

В мире

Экспертная группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) приостановила тестовые испытания гидроксихлорохина и хлорохина против COVID-19 из-за повышенного риска смертности, будет проводить переоценку эффективности лекарства, исходя из уже полученных данных, заявил на брифинге гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Гендиректор напомнил, что 22 мая издание The Lancet опубликовало статью об испытании гидроксихлорина и хлорохина против COVID-19, в которой указывалось, что при использовании данных лекарств или смеси с ними пациенты умирали чаще. После этого ВОЗ собрала исполнительную группу тестов Солидарности, в которую входят эксперты из 10 стран.

«Исполнительная группа тестов Солидарности, которая представляет 10 стран-участниц, встретилась в субботу и согласилась оценить всеобъемлющий анализ и критическую оценку всех данных, имеющихся в глобальном масштабе. Исполнительная группа ввела временную паузу для тестирования гидроксихлорина в рамках тестов Солидарности, пока эти данные будут пересмотрены Мониторинговой группой по безопасности данных», — сказал он.

Большая проблема Европы. Коронакризис поставил под вопрос будущее Евросоюза © CC0, Pixabay

В тестах Солидарности ВОЗ, начатых в марте, в настоящее время участвуют свыше 400 больниц в 35 странах мира. Тесты рассматривают четыре основных терапевтических лекарства и смеси лекарств, которые могут быть эффективны против COVID-19.

В ВОЗ также заявили о риске второго пика заболеваемости COVID-19. Пока что мир находится в середине первой волны COVID-19, заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«Реальное количество людей, которые были заражены в каждой стране, остается относительно малым. И когда мы говорим о второй волне заболевания в классическом понимании, то всегда имеем в виду, что у нас есть первая волна, кривая которой сама снижается, а затем, через несколько месяцев, начинается новая волна заболевания», — сказал он.

По словам Райана, это может быть справедливо для некоторых стран сегодня, однако в глобальном масштабе первая волна еще не завершилась.

«Но мы должны помнить, что заболевание может скакнуть в любой момент. Мы не можем сейчас делать выводы, что если заболевание сейчас снижается, то оно продолжит снижаться, а у нас будет несколько месяцев, чтобы подготовиться к новой волне. Мы можем получить второй пик в этой волне. Это случалось уже с другими пандемиями, это было в 1919 году с "испанкой". Так что мы можем получить второй пик, не обязательно вторую волну», — добавил он.

Райан отметил, что вероятность появления второй волны, которая может быть связана и осложнена сезоном гриппа, возможно будет оценить позднее в этом году.

Ну а пока из-за коронавируса крупные агрессивные крысы наводнили крупные города США. Специалисты американского Центра по контролю и профилактике заболеваний полагают, что грызунов выгнал на улицы голод.

Из-за эпидемии коронавируса закрыты рестораны и кафе — основной источник питания крыс. Из-за этого крысы пробираются в жилые дома и разоряют мусорные баки.

Специалисты напоминают, что грызуны переносят серьезные заболевания, и советуют людям закрывать мусорные баки, убирать корм для птиц и домашних животных.