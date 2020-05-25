В этом году уже 17 нефтяных компаний в США сообщили о банкротстве в 2020 году, до конца которого их число может вырасти в 4 раза, до 73-х, а за 2021 год к ним прибавится 170 компаний, пишет РИА Новости 25 мая со ссылкой на Financial Times

Издание приводит данные юридической компании Haynes & Boone, согласно которым уже 17 мелких компаний-производителей нефти и газа в США с общим долгом около 14 миллиардов долларов объявили о банкротстве в 2020 году.

Газета отмечает, что нефтяной сектор готовится к волне банкротств в течение следующих двух лет из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса.

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«Еще 170 будет в следующем году, если цены останутся на текущих уровнях», — сказано в сообщении.