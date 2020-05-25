Издание приводит данные юридической компании Haynes & Boone, согласно которым уже 17 мелких компаний-производителей нефти и газа в США с общим долгом около 14 миллиардов долларов объявили о банкротстве в 2020 году.

Газета отмечает, что нефтяной сектор готовится к волне банкротств в течение следующих двух лет из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса.

Интриги с СП-2 в Германии, с СПГ в Европе, а США с Лукашенко и с нефтью в Каракасе. Обзор энергорынка за 16-22 мая
Интриги с СП-2 в Германии, с СПГ в Европе, а США с Лукашенко и с нефтью в Каракасе. Обзор энергорынка за 16-22 мая
© РИА Новости, Артем Житенев | Перейти в фотобанк
Аналитики Rystad, чье мнение также приводит газета, считают, что общее количество разорившихся компаний может вырасти до 73 к концу года.

«Еще 170 будет в следующем году, если цены останутся на текущих уровнях», — сказано в сообщении. 