Издание приводит данные юридической компании Haynes & Boone, согласно которым уже 17 мелких компаний-производителей нефти и газа в США с общим долгом около 14 миллиардов долларов объявили о банкротстве в 2020 году.
Газета отмечает, что нефтяной сектор готовится к волне банкротств в течение следующих двух лет из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса.
Аналитики Rystad, чье мнение также приводит газета, считают, что общее количество разорившихся компаний может вырасти до 73 к концу года.
«Еще 170 будет в следующем году, если цены останутся на текущих уровнях», — сказано в сообщении.