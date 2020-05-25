Так, китайские эксперты заявили, что глава МИД РФ Сергей Лавров поставил Японии обязательное условие продолжения переговоров о судьбе Курильских островов: Токио придется признать итоги Второй мировой войны.
«Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал неожиданно тяжелое для Японии заявление. Он сообщил, что разговор о судьбе Курильских островов возможен лишь с том случае, если Токио признает итоги Второй мировой войны», — цитирует «ПолитРоссия» китайское издание.
По мнению экспертов издания Sohu, американцы на предстоящих переговорах с Японией будут пытаться заставить Токио отказаться от сотрудничества с Россией в сфере энергетики.
При этом выдвинутое Лавровым условие китайские аналитики назвали очень жестким, в то же время они отмечают, что выполнение этого условия открывает перспективы заключения между странами мирного договора.