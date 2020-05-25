Аналитики китайского издания Sohu считают, что Япония попала в тяжелую ситуацию, так как на нее оказывают давление не только США, но и Россия

Так, китайские эксперты заявили, что глава МИД РФ Сергей Лавров поставил Японии обязательное условие продолжения переговоров о судьбе Курильских островов: Токио придется признать итоги Второй мировой войны.

«Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал неожиданно тяжелое для Японии заявление. Он сообщил, что разговор о судьбе Курильских островов возможен лишь с том случае, если Токио признает итоги Второй мировой войны», — цитирует «ПолитРоссия» китайское издание.

Патриотическая еда проигравшей Японии © commons.wikimedia.org, Tobosha

При этом выдвинутое Лавровым условие китайские аналитики назвали очень жестким, в то же время они отмечают, что выполнение этого условия открывает перспективы заключения между странами мирного договора.