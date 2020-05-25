«В Каракалпакстане (автономия на северо-западе Узбекистана) коронавирус был выявлен у двух водителей-дальнобойщиков из Украины, которые приехали из зарубежной страны», — говорится в сообщении.
В ведомстве отмечают, что оба украинца были помещены в местную инфекционную больницу и чувствуют себя хорошо.
В связи с пандемией коронавируса Узбекистан приостановил пассажирское сообщение с другими странами, однако эта мера не касалась грузоперевозок. Состояние здоровья всех въезжающих водителей проверяется на пунктах пропуска.
Согласно последним данным, в Узбекистане зафиксировано более 3 тысяч случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались 13 человек, 2,5 тысячи выздоровели.