СБУ предложила уволенному из рядов ведомства генералу Валерию Шайтанову, который подозревается в сотрудничестве с ФСБ, объявить себя организатором убийства журналиста Павла Шеремета по заказу России, взамен чего получить меньший срок заключения. Об этом 25 мая сообщает Telegram-канал «Шаурма Зеленского» со ссылкой на источник в СБУ

«Будет как с Бабченко» - Золотарев о «российском шпионе» Шайтанове © Facebook, Служба безпеки України

Также отмечается, что таким образом СБУ полностью уйдет от подозрений в причастности к делу Шеремета как участников.

Ранее замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что более десяти сотрудников СБУ проверяют на связи с фигурантами дела об убийстве Шеремета.