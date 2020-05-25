«Генералу Шайтанову предлагают взять на себя убийство Шеремета в обмен на 12 лет, из которых он просидит только 3 года в вип-камере СИЗО и выйдет по УДО с двумя лимонами в кармане. В противном случае — пожизненное и смерть от несварения желудка. Оперативники уже обрабатывают генерала Шайтанова по делу Шеремета. Дальше будет следующее: заказчик Шеремета — ФСБ, а исполнителями нынешние обвиняемые», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что таким образом СБУ полностью уйдет от подозрений в причастности к делу Шеремета как участников.
Ранее замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что более десяти сотрудников СБУ проверяют на связи с фигурантами дела об убийстве Шеремета.