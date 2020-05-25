Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в республике и предсказал победу над эпидемией. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщило агентство БелТА

«Если — я часто говорю это в последний месяц — и дальше так пойдет, то будем считать, что мы справились с Божьей помощью с этим заболеванием. Началось это с Витебска. Витебск уже констатирует факт, что они внизу по заболеваемости. Свидетельством тому является, что мы больницы начали зачищать, вымывать — те, которые готовили как резерв для коронавируса», — заявил глава государства.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«На плато уже находимся, по заявлениям врачей. Я, правда, не так оптимистичен в силу своего суеверия», — добавил он.

В Белоруссии, согласно последним данным, зафиксировано 36,1 тыс. случаев заражения коронавирусом, 199 человек скончались, 14,1 тыс. выздоровели.