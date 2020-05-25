«Если — я часто говорю это в последний месяц — и дальше так пойдет, то будем считать, что мы справились с Божьей помощью с этим заболеванием. Началось это с Витебска. Витебск уже констатирует факт, что они внизу по заболеваемости. Свидетельством тому является, что мы больницы начали зачищать, вымывать — те, которые готовили как резерв для коронавируса», — заявил глава государства.
Он также отметил, что аналогичная ситуация наблюдается в Минске — вскоре там вернут к привычному режиму медучреждения, которые были перепрофилированы под лечение пациентов с коронавирусом.
«На плато уже находимся, по заявлениям врачей. Я, правда, не так оптимистичен в силу своего суеверия», — добавил он.
В Белоруссии, согласно последним данным, зафиксировано 36,1 тыс. случаев заражения коронавирусом, 199 человек скончались, 14,1 тыс. выздоровели.