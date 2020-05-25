Министр иностранных дел Италии Лучана Ламорджезе заявила, что нужно срочно оказать экономическую помощь людям, пострадавшим в результате пандемии COVID-19, в противном случае граждане могут озлобиться. Ее слова приводит РИА Новости 25 мая

Коронавирус в Европе: «масочный режим», мафия против коронавируса, папа римский не появился на Пасху © REUTERS, ANF/PAC | REUTERS, ANF/PAC | Перейти в фотобанк

Глава МВД отметила, что до текущего момента итальянцы продемонстрировали ответственное поведение, следовали всем предписаниям, которые издавало правительство. Об этом свидетельствует множество проверок, проведенных ведомством, пояснила она.

При этом она отметила, что местные мафиози хорошо умеют «приспосабливаться к ситуации, особенно, когда имеют место серьезные денежные потоки». В связи с этим она считает, что нужно внимательно следить за тем, чтобы средства не попали не в те руки.