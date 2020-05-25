«Мы должны быть очень внимательны и быстры в выдаче денежной помощи. Граждане должны иметь возможность приобретать продукты первой необходимости. Если мы будем не в состоянии сделать это, есть опасность, что чувство ответственности, продемонстрированное до сих пор гражданами, трансформируется в озлобление. Мы должны предотвратить это», — сказала министр.
Глава МВД отметила, что до текущего момента итальянцы продемонстрировали ответственное поведение, следовали всем предписаниям, которые издавало правительство. Об этом свидетельствует множество проверок, проведенных ведомством, пояснила она.
При этом она отметила, что местные мафиози хорошо умеют «приспосабливаться к ситуации, особенно, когда имеют место серьезные денежные потоки». В связи с этим она считает, что нужно внимательно следить за тем, чтобы средства не попали не в те руки.