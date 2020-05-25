«Все помнят, как ОПЗЖ катались в Москву на личные встречи с Путиным и депутатами Думы? Так вот: в течение 24 часов ожидаем от ОГП номер производства. Ну и, конечно, эффективного расследования», — написала она.
Ранее, 10 марта, делегация в составе Виктора Медведчука, Вадима Рабиновича, Тараса Козака, Александра Колтуновича, Рената Кузьмина и Татьяны Плачковой провела встречу с депутатами Государственной Думы Российской Федерации. Медведчук предложил создать межпарламентское объединение в "нормандском формате", куда должна войти и Россия. Также он провел встречу с Владимиром Путиным.