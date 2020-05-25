Печерский районный суд Киева обязал Офис генерального прокурора Украины завести дело о госизмене депутатов Рады из фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь», которые проводили встречи с депутатами Государственной думы РФ и президентом России Владимиром Путиным. Об этом 25 мая сообщила нардеп от фракции «Голос» Соломия Бобровская в Facebook

Бей чужих, чтобы свои боялись. За что страдает Виктор Медведчук © пресс-служба партии "Национальный корпус" Ранее, 10 марта, делегация в составе Виктора Медведчука, Вадима Рабиновича, Тараса Козака, Александра Колтуновича, Рената Кузьмина и Татьяны Плачковой провела встречу с депутатами Государственной Думы Российской Федерации. Медведчук предложил создать межпарламентское объединение в "нормандском формате", куда должна войти и Россия. Также он провел встречу с Владимиром Путиным.