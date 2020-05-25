Речь идет об онлайн-платформе СЕТАМ, с помощью которой продавали конфискованных домашних животных.
«Возмущенные киевляне, несмотря на дождь, который идет с самого утра, пришли на акцию протеста с собаками. Кроме того, многие принесли плакаты с надписями "Моя собака — моя семья", "Малюська, сколько стоит твоя собака", "ЗЕ, у тебя есть собака?", "Друга не продам" и другие.
«Друга не продам! Продайте министра!» — скандировали участники акции.
Также митингующие считают проблемой, что согласно Гражданскому кодексу животные на Украине являются имуществом. По их мнению, это надо менять.