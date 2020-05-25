В МИД Грузии заявили, что будут следить за деятельностью Саакашвили и оценивать шаги, которые украинские власти предпримут для нормализации отношений. При этом в министерстве отмечают, что вызов посла не означает прекращения дипломатических отношений.
При этом в МИД не объяснили, каких именно шагов ждут от украинской стороны.
Ранее Грузия приняла решение отозвать своего посла из Киева для консультаций в связи с назначением экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ Украины.