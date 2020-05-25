Грузия назвала условия для возвращения на Украину своего посла, отозванного из-за назначения Михаила Саакашвили в Национальный совет по реформам. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщило издание Lenta.ru со ссылкой на Interpressnews

Целые овцы и сытые волки. Зеленский решил проблему Саакашвили, но только временно © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк заявили, что будут следить за деятельностью Саакашвили и оценивать шаги, которые украинские власти предпримут для нормализации отношений. При этом в министерстве отмечают, что вызов посла не означает прекращения дипломатических отношений.

При этом в МИД не объяснили, каких именно шагов ждут от украинской стороны.

Ранее Грузия приняла решение отозвать своего посла из Киева для консультаций в связи с назначением экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ Украины.