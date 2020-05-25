«В лабораторном центре Днепра на днях работали комиссии Минздрава и правоохранительных органов по проверке его деятельности. Причиной расследования стало подозрение в недостоверности и искажении результатов ПЦР тестов на COVID-19. Как результат работы комиссий — увольнение главы лабораторного центра Александра Штепы в прошлую пятницу», — сообщили в облсовете.
Отмечается, что по состоянию на 25 мая в области решен вопрос с задержкой проведения тестов на коронавирус. Приказом Минздрава, временно исполнять обязанности директора Лабораторного центра назначена Инна Похмурко.