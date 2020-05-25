Руководитель Днепропетровского областного лабораторного центра Александр Штепа был уволен по результатам проверки комиссии Министерства здравоохранения по подозрению в недостоверности и искажении результатов ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом 25 мая сообщили в пресс-службе Днепропетровского областного совета

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