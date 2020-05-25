«У него работает группа пиарщиков, которые меряют ему упоминания в СМИ, чтобы его было больше среди всех членов правительства. Он уже видит себя премьером», — цитирует издание одного из министров.
Другой министр заявил, что у Степанова в связи с последними событиями, связанными с коронавирусными брифингами, значительно выросла самооценка.
Издание также уточняет, что Степанов стал давать регулярные брифинги о ситуации с коронавирусом в стране вместо главного санврача Виктора Ляшко. Он также принимает участие в различных политических шоу и активно дает интервью.