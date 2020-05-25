Члены правительства Украины считают, что глава Минздрава страны Максим Степанов претендует на должность премьер-министра и уже начал над этим работать. Об этом 25 мая сообщает «Украинская правда»

Яценюк неожиданно выступил на брифинге вместе с Аваковым в Черновицкой области © скриншот ТВ

Другой министр заявил, что у Степанова в связи с последними событиями, связанными с коронавирусными брифингами, значительно выросла самооценка.

Издание также уточняет, что Степанов стал давать регулярные брифинги о ситуации с коронавирусом в стране вместо главного санврача Виктора Ляшко. Он также принимает участие в различных политических шоу и активно дает интервью.