«Нам нужно помнить, что в вопросе энергетики есть взаимозависимость, и как раз в Германии об этом хорошо знают. Нам нужно покупать газ, однако им нужно его продавать», — сказал он, обращаясь к послам ФРГ.
Еврочиновник призвал «действовать избирательно в отношении России по вопросам, которые важны для нас», так как «это не противоречит сохранению твердости» в вопросе антироссийских санкций.
В то же время он отметил, что «необходим разумный баланс между стойкостью и санкциями в отношении России с осторожными усилиями по взаимодействию в отдельных сферах».