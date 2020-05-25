Россия и ЕС зависят друг от друга в энергетике, сказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Его слова приводит "Интерфакс" 25 мая

«Нам нужно помнить, что в вопросе энергетики есть взаимозависимость, и как раз в Германии об этом хорошо знают. Нам нужно покупать газ, однако им нужно его продавать», — сказал он, обращаясь к послам ФРГ.

Пандемия и геополитика. Россия и ЕС получили шанс сблизиться, даже сохраняя санкции © РИА Новости, Владимир Сергеев | Перейти в фотобанк

В то же время он отметил, что «необходим разумный баланс между стойкостью и санкциями в отношении России с осторожными усилиями по взаимодействию в отдельных сферах».