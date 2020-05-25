Директор Института биохимии им. А. Палладина, глава рабочей группы при Национальной академии наук (НАН) Украины по проблемам распространения коронавируса Сергей Комиссаренко заявил, что правительство ослабляет карантин, основываясь на прогнозах, а не данных.
«Однако у нас очень плохая ситуация с тестированием на вирус с помощью полимеразной цепной реакции. Мы действительно не знаем количество людей, инфицированных… Что касается общественного транспорта, то, думаю, его нужно подключить в соответствии с разрешением для людей начать работу. В то же время — исключительно при условии соблюдения масочного режима и физического дистанцирования, установления четкой нормы пассажиров и тщательной и периодической дезинфекции транспорта», — пояснил он.
Ученый также подчеркнул, что ослабление карантина на Украине продиктовано скорее политико-экономическими и социальными составляющими.