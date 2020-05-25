Коронавирус и классики литературы: Президент НеЗЕзнайка и фальшивые ноты
Коронавирус и классики литературы: Президент НеЗЕзнайка и фальшивые ноты
© "Приключения Незнайки и его друзей"
Директор Института биохимии им. А. Палладина, глава рабочей группы при Национальной академии наук (НАН) Украины по проблемам распространения коронавируса Сергей Комиссаренко заявил, что правительство ослабляет карантин, основываясь на прогнозах, а не данных.

«Однако у нас очень плохая ситуация с тестированием на вирус с помощью полимеразной цепной реакции. Мы действительно не знаем количество людей, инфицированных… Что касается общественного транспорта, то, думаю, его нужно подключить в соответствии с разрешением для людей начать работу. В то же время — исключительно при условии соблюдения масочного режима и физического дистанцирования, установления четкой нормы пассажиров и тщательной и периодической дезинфекции транспорта», — пояснил он.

Ученый также подчеркнул, что ослабление карантина на Украине продиктовано скорее политико-экономическими и социальными составляющими.    