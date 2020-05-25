Украинские власти не знают реального числа заболевших коронавирусом в стране, поскольку делается недостаточное количество тестов. Об этом 25 мая говорится в материале «РБК-Украина»

Коронавирус и классики литературы: Президент НеЗЕзнайка и фальшивые ноты © "Приключения Незнайки и его друзей" Сергей Комиссаренко заявил, что правительство ослабляет карантин, основываясь на прогнозах, а не данных.

«Однако у нас очень плохая ситуация с тестированием на вирус с помощью полимеразной цепной реакции. Мы действительно не знаем количество людей, инфицированных… Что касается общественного транспорта, то, думаю, его нужно подключить в соответствии с разрешением для людей начать работу. В то же время — исключительно при условии соблюдения масочного режима и физического дистанцирования, установления четкой нормы пассажиров и тщательной и периодической дезинфекции транспорта», — пояснил он.

Ученый также подчеркнул, что ослабление карантина на Украине продиктовано скорее политико-экономическими и социальными составляющими.