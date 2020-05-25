Из 40 тыс. умерших от коронавируса в Латинской Америке более половины пришлось на Бразилию — 22,6 тыс. человек по состоянию на 24 мая.
Эта страна удерживает второе место в мире после США по числу выявленных зараженных с результатом в 365 тыс. человек, однако эта цифра в реальности может быть намного выше, так как бразильские власти проводят очень мало тестов на заболевание.
Если в России, где выявлено 353,6 тыс. больных COVID-19, было сделано почти 9 млн тестов, то в Бразилии взято всего 735,2 тыс. анализов, в 11,5 раз меньше.
Несмотря на ежедневно ухудшающуюся обстановку, бразильский президент Жаир Болсонару 24 мая вышел на митинг к своим сторонникам у президентского дворца, сняв медицинскую маску.
Он обнимался с согражданами, пожимал им руки и брал детей на руки.