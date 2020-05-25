Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины разделят на два профильных ведомства, также может появиться отдельное аграрное министерство. Об этом 25 мая в интервью "Интерфакс-Украина" заявил премьер Денис Шмыгаль

Шмыгаль на первом же заседании Кабинета министров отметил странность того, что министр энергетики сначала докладывает о состоянии дел в атомной энергетике, затем угольной отрасли и потом рассказывает о краснокнижных растениях. Украина и кризис-2020: премьер-министр Шмыгаль попал в неудачный цикл © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«С тех пор я стал сторонником того, что экологией должен заниматься профессиональный эколог, которому это близко и который этим живет», — сказал глава правительства.

Также премьер отметил, что разделение министерства и создание должности профильного министра экологии стоят в повестке дня. Кроме отдельного аграрного министерства, также планируется усилить промышленный блок.

По его словам, речь идет о создании отдельной должности вице-премьера, назначении сильного заместителя в Министерстве экономики или создании Министерства промышленной политики и государственного оборонного заказа.