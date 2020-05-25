Строе участвовал в онлайн-включении, сидя на диване в собственной квартире. Министр был одет в черную рубашку, но, как выяснилось позже, решил не надевать штаны.
Во время включения камера упала, показав нижнюю часть тела Строе — оказалось, что министр был одет лишь в рубашку и трусы.
При этом ведущий телепередачи не стал скрывать своего изумления и удивленно открыл рот.
In other news…— John JD Dalziel (@JohnDalziel) May 24, 2020
Check out the TV presenter’s reaction when the Romanian Sports Minister’s camera slips 😂
pic.twitter.com/x8sRYO33yf