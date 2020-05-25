Супрун пригрозила любителям трусов-боксеров судьбой крыс-импотентов
Супрун пригрозила любителям трусов-боксеров судьбой крыс-импотентов
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк
Строе участвовал в онлайн-включении, сидя на диване в собственной квартире. Министр был одет в черную рубашку, но, как выяснилось позже, решил не надевать штаны.

Во время включения камера упала, показав нижнюю часть тела Строе — оказалось, что министр был одет лишь в рубашку и трусы.

При этом ведущий телепередачи не стал скрывать своего изумления и удивленно открыл рот.