Министр молодежи и спорта Румынии Ионуц Строе оконфузился в прямом эфире одного из местных телеканалов: не сумев удержать камеру, он случайно показал зрителям, что дает интервью без штанов. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщило издание Sportbox

Супрун пригрозила любителям трусов-боксеров судьбой крыс-импотентов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк участвовал в онлайн-включении, сидя на диване в собственной квартире. Министр был одет в черную рубашку, но, как выяснилось позже, решил не надевать штаны.

Во время включения камера упала, показав нижнюю часть тела Строе — оказалось, что министр был одет лишь в рубашку и трусы.

При этом ведущий телепередачи не стал скрывать своего изумления и удивленно открыл рот.

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Check out the TV presenter’s reaction when the Romanian Sports Minister’s camera slips 😂



pic.twitter.com/x8sRYO33yf — John JD Dalziel (@JohnDalziel) May 24, 2020

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