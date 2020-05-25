«На запрос Центра противодействия коррупции в Нацполиции ответили, что в ее составе создано новое подразделение — Департамент защиты интересов общества и государства. Ни его функции, ни полномочия, ни структура не раскрываются», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сведения о структуре, общей численности, задачах и функциях департамента «являются служебной информацией». По словам председателя правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, под «интересами общества и государства может быть все, что угодно Авакову».