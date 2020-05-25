На Украине заработал Департамент защиты интересов общества и государства Нацполиции. Об этом 25 мая сообщает «Украинская правда»

«Должен довести до конца». Зеленский объяснил, почему Аваков до сих пор возглавляет МВД © скриншот видео Украина • РУ

Отмечается, что сведения о структуре, общей численности, задачах и функциях департамента «являются служебной информацией». По словам председателя правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, под «интересами общества и государства может быть все, что угодно Авакову».