Государственная инспекция по безопасности атомной энергетики Литвы (VATESI) и Министерство по чрезвычайным ситуациям Белоруссии подписали двустороннее соглашение о срочном оповещении о ядерных авариях. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщило издание Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу литовского ведомства

Атомный компромисс с Лукашенко. Согласилась ли Москва отсрочить долг Белоруссии за БелАЭС? © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк договорились немедленно обмениваться данными в случае ядерной аварии, а также предоставлять друг другу данные о радиационной безопасности ядерных установок на территории Литвы и Белоруссии.

При этом в VATESI отмечают, что поступление ядерного топлива на стройплощадку Белорусской АЭС и продолжение пусконаладочных работ на первом энергоблоке станции уже «создали потенциальный риск ядерной или радиологической аварии».

Белорусская АЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области, в 50 километрах от Вильнюса. Строительством станции занимается российская госкорпорация «Росатом».

Литва предъявляет претензии практически с момента принятия Минском решения о строительстве станции, заявляя, что она якобы не будет соответствовать стандартам безопасности.