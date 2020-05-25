Страны договорились немедленно обмениваться данными в случае ядерной аварии, а также предоставлять друг другу данные о радиационной безопасности ядерных установок на территории Литвы и Белоруссии.
При этом в VATESI отмечают, что поступление ядерного топлива на стройплощадку Белорусской АЭС и продолжение пусконаладочных работ на первом энергоблоке станции уже «создали потенциальный риск ядерной или радиологической аварии».
Белорусская АЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области, в 50 километрах от Вильнюса. Строительством станции занимается российская госкорпорация «Росатом».
Литва предъявляет претензии практически с момента принятия Минском решения о строительстве станции, заявляя, что она якобы не будет соответствовать стандартам безопасности.