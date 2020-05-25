Начальник полицейского участка отправился к одному из своих сотрудников, чтобы выяснить причину прогулов. Оказалось, что он вместо работы сидит дома у коллеги, инспектора по связям с общественностью.
«Когда полицейский увидел в квартире своего начальника, он совершил на него нападение, повалил на пол и начал душить. Патрульные, также прибывшие с начальником, пытались оттащить мужчину и надеть ему наручники. В то же время инспектор попыталась остановить полицейских и укусила руководителя отдела полиции Житомирской области в плечо», — говорится в сообщении.
По данным фактам, обоим сотрудникам правоохранительных органов было объявлено подозрение. Если их вина будет доказана, им грозит наказание в виде ограничения или же лишения свободы на срок в пять лет.