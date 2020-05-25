В Житомирской области идет следствие по факту нападения двух сотрудников полиции на своего начальника из-за прогулов. Об этом 25 мая сообщает «Голос.ua»

Илья Кива поймал оборотней в киевской многоэтажке — видео © Facebook/Ілля Кива

«Когда полицейский увидел в квартире своего начальника, он совершил на него нападение, повалил на пол и начал душить. Патрульные, также прибывшие с начальником, пытались оттащить мужчину и надеть ему наручники. В то же время инспектор попыталась остановить полицейских и укусила руководителя отдела полиции Житомирской области в плечо», — говорится в сообщении.

По данным фактам, обоим сотрудникам правоохранительных органов было объявлено подозрение. Если их вина будет доказана, им грозит наказание в виде ограничения или же лишения свободы на срок в пять лет.