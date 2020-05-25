У МВФ действительно есть дополнительные условия для предоставления кредита Украине, которые фонд не хотел бы предавать огласке раньше времени. Об этом в понедельник, 25 мая, со ссылкой на собственный источник сообщил Telegram-канал Украина.ру

Одним из условий названо расширение полномочий наблюдательных советов таких госкомпаний, как «Нафтогаз», «Укроборонпром», «Укрзализныця» и др.

«Во-вторых, изменить процедуру конкурсного отбора членов Высшего совета правосудия. Судя по всему, именно для того, чтобы туда тоже попали лещенки и найемы, пусть и без юридического образования. В-третьих, восстановить Министерство грабежей и поборов, как это было при святой панде», — говорится в сообщении.

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«Ну это, кажется, ход против Ахметова — слишком много вкусных кусков в одних руках (экология — это, кроме всего, разрешения на добычу полезных ископаемых)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что выполнение этих условий позволит Украине получить только часть транша — два миллиарда из пяти.