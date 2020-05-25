Одним из условий названо расширение полномочий наблюдательных советов таких госкомпаний, как «Нафтогаз», «Укроборонпром», «Укрзализныця» и др.
«Во-вторых, изменить процедуру конкурсного отбора членов Высшего совета правосудия. Судя по всему, именно для того, чтобы туда тоже попали лещенки и найемы, пусть и без юридического образования. В-третьих, восстановить Министерство грабежей и поборов, как это было при святой панде», — говорится в сообщении.
Четвертым требованием стало проведение сокращения числа работающих банков — для этого ужесточить законодательные требования к капиталам. Пятым — разделить Минэнерго.
«Ну это, кажется, ход против Ахметова — слишком много вкусных кусков в одних руках (экология — это, кроме всего, разрешения на добычу полезных ископаемых)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что выполнение этих условий позволит Украине получить только часть транша — два миллиарда из пяти.