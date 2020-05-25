«Мы решили предложить комиссии по ЧП в области здравоохранения с 1 июня открыть рынки и торговые центры, а также точки общественного питания, возобновить работу международного транспорта. Если они согласятся, то ограничения останутся в системе образования, а также сохранится запрет на массовые собрания», — заявил Додон.
Президент также попросил правительство оказать единовременную помощь пенсионерам в размере 700 леев (2,8 тыс. рублей) в период кризиса.
В Молдавии, согласно последним данным, зафиксировано свыше 7 тыс. случаев заражения коронавирусом, 250 человек скончались, 3,7 тыс. выздоровели.