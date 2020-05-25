Власти Молдавии с 1 июня планируют снять часть ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявил президент республики Игорь Додон на брифинге в понедельник, 25 мая. Трансляция велась на странице главы государства в Facebook

«Мы решили предложить комиссии по ЧП в области здравоохранения с 1 июня открыть рынки и торговые центры, а также точки общественного питания, возобновить работу международного транспорта. Если они согласятся, то ограничения останутся в системе образования, а также сохранится запрет на массовые собрания», — заявил Додон. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк В Молдавии, согласно последним данным, зафиксировано свыше 7 тыс. случаев заражения коронавирусом, 250 человек скончались, 3,7 тыс. выздоровели.