«По состоянию на 09:00 25 мая в Украине 21 245 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 623 летальных, 7234 пациента выздоровели. За сутки было зафиксировано 259 новых случаев», — говорится в сообщении.
Наибольшее число больных зафиксировано в Черновицкой области — 3083. Около 2 тысяч болеют в Киеве и около тысячи в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Киевской и Ровенской областях. В других регионах заболевших около 900 и меньше.
По состоянию на утро 25 мая в центральную лабораторию поступило 477 обращений. Всего с начала 2020 года поступило 53 011 сообщений о подозрении на COVID-19.