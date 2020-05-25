На Украине с начала эпидемии зафиксировано 21 245 случаев коронавируса, в том числе 623 летальных, 7234 пациента выздоровели. Об этом 25 мая сообщает Минздрав Украины в Telegram

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Наибольшее число больных зафиксировано в Черновицкой области — 3083. Около 2 тысяч болеют в Киеве и около тысячи в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Киевской и Ровенской областях. В других регионах заболевших около 900 и меньше.

По состоянию на утро 25 мая в центральную лабораторию поступило 477 обращений. Всего с начала 2020 года поступило 53 011 сообщений о подозрении на COVID-19.