Фотомодель из Днепра Анна Минюкова, известная как Ася Микович, прославившаяся снимком на обновленном мосту в Днепре, опубликовала фотографии возле обрушившегося моста возле Никополя. Соответствующие фото опубликовал «Информатор»

В Днепропетровской области обвалился мост с фурой. Зеленский прокомментировал инцидент © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Ранее Минюкова прославилась своими пикантными снимками на стройке моста в Днепре. Также она заключила пари с мэром города Борисом Филатовым и пообещала раздеться на центральном мосту, если его успеют сдать до 14 сентября.