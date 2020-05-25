В Днепропетровской области обвалился мост с фурой. Зеленский прокомментировал инцидент
В Днепропетровской области обвалился мост с фурой. Зеленский прокомментировал инцидент
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Модель сфотографировалась в расстегнутой рубашке. 

Ранее Минюкова прославилась своими пикантными снимками на стройке моста в Днепре. Также она заключила пари с мэром города Борисом Филатовым и пообещала раздеться на центральном мосту, если его успеют сдать до 14 сентября.    