Фотомодель из Днепра Анна Минюкова, известная как Ася Микович, прославившаяся снимком на обновленном мосту в Днепре, опубликовала фотографии возле обрушившегося моста возле Никополя. Соответствующие фото опубликовал «Информатор»
Модель сфотографировалась в расстегнутой рубашке.
Ранее Минюкова прославилась своими пикантными снимками на стройке моста в Днепре. Также она заключила пари с мэром города Борисом Филатовым и пообещала раздеться на центральном мосту, если его успеют сдать до 14 сентября.
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