Власти Германии продлили срок въезда для сезонных рабочих до 15 июня. Об этом говорится в сообщении немецкого Минсельхоза, передает издание «Европейская правда» в понедельник, 25 мая

Разрешение на въезд в страну для сезонных рабочих должно было действовать до конца мая. На данный момент в Германию уже прибыло 33 тыс. сезонных рабочих-иностранцев. Коронавирус в Европе: 2 миллиона инфицированных, Сорос «хоронит» Евросоюз, открытие христианских храмов © REUTERS, Antonio Parrinello Согласно последним данным, в Германии зафиксировано 180,3 тыс. случаев заражения коронавирусом, 8,2 тыс. заболевших скончались, 160,2 тыс. выздоровели.