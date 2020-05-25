Разрешение на въезд в страну для сезонных рабочих должно было действовать до конца мая. На данный момент в Германию уже прибыло 33 тыс. сезонных рабочих-иностранцев.
В этом году Германия рассчитывает принять до 80 тыс. работников из-за рубежа для сбора урожая. Такое решение, учитывая трудности с обеспечением рабочей силой предприятий сельского хозяйства, правительство Германии приняло в апреле. До этого иностранным рабочим в связи с небезопасной эпидемиологической обстановкой в мире было запрещено въезжать в страну.
Согласно последним данным, в Германии зафиксировано 180,3 тыс. случаев заражения коронавирусом, 8,2 тыс. заболевших скончались, 160,2 тыс. выздоровели.