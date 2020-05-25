Историк-востоковед, писатель-публицист Александр Князев родился 20 октября 1959 года

Его интересы охватывают современную политическую историю Афганистана и стран Среднего и Ближнего Востока, Центральной Азии и Кавказа, проблемы геополитики и региональной безопасности, взаимоотношений ислама и политики, межэтнические конфликты и положение этнических меньшинств, методологию современного политического анализа, технологии современных информационных войн.

Историк Князев: Пандемия коронавируса показала всю никчемность ООН и других международных организаций © Александр Князев

С 2002 года — кандидат исторических наук, в 2004-м защитил докторскую диссертацию на тему «Влияние афганского кризиса на безопасность Центральной Азии (1990-е — начало 2000-х гг.)». Доктор исторических наук по специальности 07.00.02 — «Отечественная история».

C декабря 1990 года — член Союза журналистов России (СССР). С 3 февраля 2009 года — действительный член Русского географического общества.

Занимался преподавательской работой. В 1988-1989 годы работал корреспондентом в редакции газеты «Комсомолец Киргизии», в 1989-1991 годы — редактором отдела публицистики в редакции журнала «Литературный Киргизстан».

С 1992 по 2001 год — собственный корреспондент Всероссийской государственной телерадиовещательной компании по Киргизии и другим странам Центральной Азии, многократно работал в качестве специального корреспондента в Афганистане, Таджикистане, на Северном Кавказе.

С 1999 по 2004 год — старший преподаватель кафедры международной журналистики, в 2005-2013 годы — профессор кафедры политологии Киргизско-Российского Славянского университета. В 2008-2009 годы — директор регионального филиала российского Института стран СНГ, в 2006-2008 годы — лектор региональной Академии ОБСЕ (Бишкек). В 2010-2011 годы работал консультантом Института политических решений (Алма-Ата).

В 2010-2013 годы — старший научный сотрудник, координатор программ Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения Российской академии наук.

С 2013 года — свободный исследователь. В 2015-2016 годы — член Экспертного совета Санкт-Петербургского регионального информационно-аналитического центра Российского института стратегических исследований (РИСИ).

Востоковед Князев: Глобальной войны не будет, локальные конфликты - возможны © предоставлено Александром Князевым

С 2015 года — член научного совета Института изучения Центральной Азии и Афганистана («Институт изучения Восточного Ирана»), Мешхед, Иран. С 2017 года — научный консультант Центра изучения региональных угроз, Ташкент, Узбекистан.

Автор монографий и статей в академических и экспертных изданиях в России, Иране, Турции, Таджикистане, Франции, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Армении, Индии, Китае, Швеции, на Украине. Автор нескольких учебных пособий.

Награжден медалью правительства РА «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа» (1989 г.), в 2009 году награжден золотой медалью международного фонда науки и культуры «Мустафа Кемаль» («Ататюрк») в номинации «Лучший историк Центральной Азии».