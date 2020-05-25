Его интересы охватывают современную политическую историю Афганистана и стран Среднего и Ближнего Востока, Центральной Азии и Кавказа, проблемы геополитики и региональной безопасности, взаимоотношений ислама и политики, межэтнические конфликты и положение этнических меньшинств, методологию современного политического анализа, технологии современных информационных войн.
В 1983 году окончил исторический факультет Киргизского государственного университета имени 50-летия СССР. B 1989-м — отделение журналистики Высшей комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ. В 2001 году прошел стажировку в School of Communication and Creative Industries, University of Westminster, London.
С 2002 года — кандидат исторических наук, в 2004-м защитил докторскую диссертацию на тему «Влияние афганского кризиса на безопасность Центральной Азии (1990-е — начало 2000-х гг.)». Доктор исторических наук по специальности 07.00.02 — «Отечественная история».
C декабря 1990 года — член Союза журналистов России (СССР). С 3 февраля 2009 года — действительный член Русского географического общества.
Занимался преподавательской работой. В 1988-1989 годы работал корреспондентом в редакции газеты «Комсомолец Киргизии», в 1989-1991 годы — редактором отдела публицистики в редакции журнала «Литературный Киргизстан».
С 1992 по 2001 год — собственный корреспондент Всероссийской государственной телерадиовещательной компании по Киргизии и другим странам Центральной Азии, многократно работал в качестве специального корреспондента в Афганистане, Таджикистане, на Северном Кавказе.
С 1999 по 2004 год — старший преподаватель кафедры международной журналистики, в 2005-2013 годы — профессор кафедры политологии Киргизско-Российского Славянского университета. В 2008-2009 годы — директор регионального филиала российского Института стран СНГ, в 2006-2008 годы — лектор региональной Академии ОБСЕ (Бишкек). В 2010-2011 годы работал консультантом Института политических решений (Алма-Ата).
В 2010-2013 годы — старший научный сотрудник, координатор программ Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения Российской академии наук.
С 2013 года — свободный исследователь. В 2015-2016 годы — член Экспертного совета Санкт-Петербургского регионального информационно-аналитического центра Российского института стратегических исследований (РИСИ).
В 2013-2016 годы работал международным обозревателем интернет-ресурса Zonakz.net (Алма-Ата), руководит рядом международных экспертных и медийных проектов.
С 2015 года — член научного совета Института изучения Центральной Азии и Афганистана («Институт изучения Восточного Ирана»), Мешхед, Иран. С 2017 года — научный консультант Центра изучения региональных угроз, Ташкент, Узбекистан.
Автор монографий и статей в академических и экспертных изданиях в России, Иране, Турции, Таджикистане, Франции, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Армении, Индии, Китае, Швеции, на Украине. Автор нескольких учебных пособий.
Награжден медалью правительства РА «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа» (1989 г.), в 2009 году награжден золотой медалью международного фонда науки и культуры «Мустафа Кемаль» («Ататюрк») в номинации «Лучший историк Центральной Азии».