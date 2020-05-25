Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен сравнил ситуацию с сокрытием китайскими властями информации о коронавирусе с катастрофой на Чернобыльской АЭС. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщило издание Lenta.ru со ссылкой на Politico

По словам О'Брайена, сокрытие эпидемии властями Китая войдет в историю наряду с реакцией советских властей на произошедшее в Чернобыле в 1986 году. Он также допустил, что через 10-15 лет телеканал HBO, выпустивший мини-сериал «Чернобыль», снимет подобный о коронавирусе.

Более 120 стран хотят знать всю правду о коронавирусе. Почему США и Китай молчат? © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

«Неважно, были ли это местные чиновники или Коммунистическая партия Китая, это было прикрытие, и в конце концов мы докопаемся до сути», — подчеркнул О'Брайен.

Согласно последним данным, США занимают первое место по количеству случаев заражения коронавирусом — заболевание диагностировали у 1,6 млн человек. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались 97,7 тыс. людей, 366,7 тыс. выздоровели.