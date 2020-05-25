По словам О'Брайена, сокрытие эпидемии властями Китая войдет в историю наряду с реакцией советских властей на произошедшее в Чернобыле в 1986 году. Он также допустил, что через 10-15 лет телеканал HBO, выпустивший мини-сериал «Чернобыль», снимет подобный о коронавирусе.
Он отметил, что Пекин выгнал всех американских репортеров и не позволил работать следователям Центра по контролю и профилактике заболеваний, поэтому Вашингтону трудно судить о том, скрывало информацию правительство или местные чиновники.
«Неважно, были ли это местные чиновники или Коммунистическая партия Китая, это было прикрытие, и в конце концов мы докопаемся до сути», — подчеркнул О'Брайен.
Согласно последним данным, США занимают первое место по количеству случаев заражения коронавирусом — заболевание диагностировали у 1,6 млн человек. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались 97,7 тыс. людей, 366,7 тыс. выздоровели.