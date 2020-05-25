Киевское метро возобновило работу после двухмесячного перерыва. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщило издание «Страна»

Отмечается, что из-за эпидемиологической ситуации в стране подземка теперь работает по определенным правилам. Так, в метро пускают только пассажиров в масках и только тех, чья температура тела не выше 37,2 градусов. При этом сотрудники метрополитена должны замерять температуру не всем пассажирам, а только тем, у кого есть визуальные признаки ОРВИ.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Как отметили в издании, станция «Академгородок» открылась по графику, в 5:46, в вестибюле уже находились около 30 человек.

Перед турникетами и на платформе пассажиров предупреждают о соблюдении необходимой дистанции.

По данным на 24 мая на Украине зафиксировано 20 986 случаев заражения коронавирусом. Заболевание забрало жизни 617 человек, 7108 выздоровели.