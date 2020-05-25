Польский политический философ Радослав Чарнецки в интервью Украина.ру заявил, что Россия в конфликте Вашингтона и Пекина должна занять прокитайскую позицию

Радослав Чарнецки: Вашингтон попытается дестабилизировать ситуацию в Китае, и пандемия тут не имеет значения

«В целом же я считаю, что нужно в некотором смысле переломить курс на гегемонию Запада, особенно США. Это даст возможность для построения многополярного мира, который определенно будет лучше, чем при единовластии одной сверхдержавы, которая диктует всем всё, а кроме того, ещё и «доит» мир, перекладывая на него свои внутренние проблемы (прежде всего финансовые и экономические)», — рассказал философ.

Радослав Чарнецки полагает, что будущий многополярный мир может существовать в формате Россия-США-Китай-Евросоюз, если последний сумеет пережить «коронакризис».

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