Однако в дипломатии и в политике вообще не занимают однозначных позиций, не получив выгоды заранее, что в ситуации с Китаем проблематично, считает собеседник издания.
«В целом же я считаю, что нужно в некотором смысле переломить курс на гегемонию Запада, особенно США. Это даст возможность для построения многополярного мира, который определенно будет лучше, чем при единовластии одной сверхдержавы, которая диктует всем всё, а кроме того, ещё и «доит» мир, перекладывая на него свои внутренние проблемы (прежде всего финансовые и экономические)», — рассказал философ.
Радослав Чарнецки полагает, что будущий многополярный мир может существовать в формате Россия-США-Китай-Евросоюз, если последний сумеет пережить «коронакризис».
Полностью интервью можно прочитать здесь.