Сейчас должны быть созданы условия для более активного проникновения России в среднеазиатский регион, считает ученый-востоковед Александр Князев

«Не нужно заниматься — или, во всяком случае, сильно увлекаться — какой-либо гуманитарной помощью в широком смысле этого понятия. Используя известное выражение: нужно помогать рыболовным инвентарем, а не поставками рыбы…Нужно инвестировать в местный бизнес, агрессивнее входить в местные экономики и вовсе не обязательно это относится к государственным секторам местных экономик», — рассказал эксперт в интервью изданию Украина.ру

Востоковед Князев: Сейчас в Средней Азии, в том числе в Узбекистане, для России открываются новые возможности © minval.az

После разрыва экономических связей из-за мирового кризиса в экономике Средней Азии возникли ниши, которые Россия может занять, исправив ошибки, допущенные в последние десятилетия, добавил Александр Князев.

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