«Не нужно заниматься — или, во всяком случае, сильно увлекаться — какой-либо гуманитарной помощью в широком смысле этого понятия. Используя известное выражение: нужно помогать рыболовным инвентарем, а не поставками рыбы…Нужно инвестировать в местный бизнес, агрессивнее входить в местные экономики и вовсе не обязательно это относится к государственным секторам местных экономик», — рассказал эксперт в интервью изданию Украина.ру
В странах региона следует создавать рабочие места, что, в свою очередь, увеличивало бы и налоговую базу для бюджета этих стран, стабилизируя в них общую ситуацию. Одновременно это укрепляло бы позиции России в этих странах, то есть, решало бы и важные задачи для самой России, уверен собеседник издания.
После разрыва экономических связей из-за мирового кризиса в экономике Средней Азии возникли ниши, которые Россия может занять, исправив ошибки, допущенные в последние десятилетия, добавил Александр Князев.
Полностью интервью можно прочитать здесь.