По его словам, феномен средств массовой информации стал глобальным в своих масштабах и мощи.
«С одной стороны, это массовая фальсификация, распространение всякого рода слухов, в том числе и самых дурацких. С другой — это параллельный процесс информирования общества о том, что происходит», — сказал Виталий Третьяков в интервью изданию Украина.ру, оценивая роль СМИ в условиях пандемии коронавируса.
Поскольку система СМИ продолжает существовать и люди в массе своей обращаются к ней как к главному источнику информации, значит, она удовлетворяет на данном этапе общество, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.