Современные СМИ — это не только профессиональные журналисты, честно и объективно работающие, но еще и десятки миллионов квази-СМИ, квазижурналистов и блогеров, которые входят в эту систему, считает политолог, журналист, телеведущий Виталий Третьяков

По его словам, феномен средств массовой информации стал глобальным в своих масштабах и мощи.

«С одной стороны, это массовая фальсификация, распространение всякого рода слухов, в том числе и самых дурацких. С другой — это параллельный процесс информирования общества о том, что происходит», — сказал Виталий Третьяков в интервью изданию Украина.ру, оценивая роль СМИ в условиях пандемии коронавируса.

Виталий Третьяков: Скорее всего после "коронакризиса" мы будем жить в трехполярном мире © РИА Новости, Владимир Трефилов

Полностью интервью можно прочитать здесь.