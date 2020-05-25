По его словам, феномен средств массовой информации стал глобальным в своих масштабах и мощи.

«С одной стороны, это массовая фальсификация, распространение всякого рода слухов, в том числе и самых дурацких. С другой — это параллельный процесс информирования общества о том, что происходит», — сказал Виталий Третьяков в интервью изданию Украина.ру, оценивая роль СМИ в условиях пандемии коронавируса.

Виталий Третьяков: Скорее всего после "коронакризиса" мы будем жить в трехполярном мире
Виталий Третьяков: Скорее всего после "коронакризиса" мы будем жить в трехполярном мире
© РИА Новости, Владимир Трефилов
Поскольку система СМИ продолжает существовать и люди в массе своей обращаются к ней как к главному источнику информации, значит, она удовлетворяет на данном этапе общество, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

 

 

 

 