Президент Украины Владимир Зеленский заговорил о возможном втором президентском сроке для того, чтобы повысить собственную политическую значимость, поскольку у него начинаются серьёзные проблемы. Об этом рассказал политтехнолог Сергей Слободчук в интервью изданию Украина.ру

Сергей Слободчук: Идет ли Третья мировая война в мире, мы узнаем после ее окончания © скриншот

«Простой пример. Приближаются местные выборы. «Слуги народа» уже побежали договариваться — и мне это абсолютно точно известно — с более перспективными политическими силами», — указал Слободчук.

Отсюда и пошла эта история про второй срок, чтобы те политические игроки, которые поставили на Зеленского, не списывали его со счёта раньше времени, добавил собеседник издания.