Если Зеленский пришел на один срок, продолжил эксперт, к нему начинают относиться как к «хромой утке» и начинаются центробежные тенденции, когда его сторонники начинают искать новых покровителей.
«Простой пример. Приближаются местные выборы. «Слуги народа» уже побежали договариваться — и мне это абсолютно точно известно — с более перспективными политическими силами», — указал Слободчук.
Отсюда и пошла эта история про второй срок, чтобы те политические игроки, которые поставили на Зеленского, не списывали его со счёта раньше времени, добавил собеседник издания.