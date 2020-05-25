На данном этапе Польша считает Белоруссию пусть плохим, но союзником России. Поэтому спонсировать ее (а именно в этом может выражаться помощь) нет никакого смысла. Об этом рассказал минский политолог и общественный деятель Евгений Константинов в интервью изданию Украина.ру

Политолог Константинов: Белоруссия важна для Польши, но рычагов влияния на Минск у нее нет © Facebook, Евгений Константинов Анджей Дуда подписал новую Стратегию национальной безопасности, в которой Варшава назвала Россию главным вызовом для нее, но при этом ни разу не упомянул Белоруссию.

До недавнего момента, продолжил эксперт, Польша активно использовала в Белоруссии тактику мягкой силы (практически все белорусские националистические СМИ вещают из Польши), однако не преуспела в этом.

Поэтому, по его словам, сегодня польский истеблишмент лишь внимательно наблюдает за происходящим в республике: Белоруссия для Польши весьма важна, однако у нее нет серьезных рычагов влияния на белорусский режим.

«А вот в Гродненской области, где проживает значительное польское меньшинство, присутствует огромное количество польских организаций. Это говорит о том, что поляки используют те возможности, которые представляются им реально работающими», — рассуждает Константинов.

При этом, добавил политолог, работа польского телеканала «Белсат» достаточно эффективна, поскольку в настоящий момент националистов в Белоруссии очень много (особенно в столице), и основную информацию они черпают из оппозиционных СМИ.