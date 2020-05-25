Кризис, усиленный пандемией, показал, продолжил эксперт, что среднеазиатские страны нуждаются в серьезной экономической реорганизации и в появлении своих идеологических моделей.
«Будем надеяться на лучшее, потому что если бабахнет в Центральной Азии, никому не покажется мало, особенно нам, потому что России все равно придется вмешиваться. Потому что это наше мягкое подбрюшье. Под дых мы сами себе удар пропустить не можем», — подчеркнул Серенко.
Все среднеазиатские страны практически мусульманские, и там проблема идеологии стоит гораздо более остро, чем для России, добавил специалист.
Россия при этом может себе позволить не иметь государственной идеологии в столь жесткой форме, в которой нуждаются страны Центральной Азии, заключил собеседник издания.