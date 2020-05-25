В Центральной Азии необходима либо исламская идеология, либо идеология, которая является достойной альтернативой исламскому мировоззрению. Об этом рассказал руководитель российского Центра изучения афганской политики (ЦИАП) Андрей Серенко в интервью изданию Украина.ру

Серенко: Пандемический кризис ускорит процесс перерождения российской элиты © предоставлено Андреем Серенко

«Будем надеяться на лучшее, потому что если бабахнет в Центральной Азии, никому не покажется мало, особенно нам, потому что России все равно придется вмешиваться. Потому что это наше мягкое подбрюшье. Под дых мы сами себе удар пропустить не можем», — подчеркнул Серенко.

Все среднеазиатские страны практически мусульманские, и там проблема идеологии стоит гораздо более остро, чем для России, добавил специалист.

Россия при этом может себе позволить не иметь государственной идеологии в столь жесткой форме, в которой нуждаются страны Центральной Азии, заключил собеседник издания.