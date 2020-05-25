После окончания пандемии коронавируса Москва будет играть более активную роль в усилении своего влияния на внешнем контуре, и нее будет больше пространства для маневра. Об этом рассказал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в интервью изданию Украина.ру

Политолог Абзалов: После пандемии мир изменится так же, как он изменился после 11 сентября © РИА Новости, Владимир Трефилов

«У нас раскрывается пространство для маневра, в кой-то век бьют не нас, а кого-то рядом, и наша задача заключается в том, чтобы воспользоваться этой ситуацией и усилить свои политические, экономические и иные позиции», — подчеркнул Абзалов.

Кроме того, добавил политолог, нужно стабилизировать ситуацию в СНГ, где много стран пострадали от пандемии, и активизировать интеграционные процессы, поскольку это важно с точки зрения поиска новых рынков сбыта.