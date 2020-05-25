В частности, отметил эксперт, Россия может воспользоваться конфликтом между США и Китаем, попытавшись сделать так, чтобы Пекин, будучи важным экономическим партнером, не попал под серьезные санкции, а также поддержать Вашингтон по некоторым вопросам в обмен на более адекватную политику по Сирии или Украине.
«У нас раскрывается пространство для маневра, в кой-то век бьют не нас, а кого-то рядом, и наша задача заключается в том, чтобы воспользоваться этой ситуацией и усилить свои политические, экономические и иные позиции», — подчеркнул Абзалов.
Кроме того, добавил политолог, нужно стабилизировать ситуацию в СНГ, где много стран пострадали от пандемии, и активизировать интеграционные процессы, поскольку это важно с точки зрения поиска новых рынков сбыта.