«Вот там, думаю, что-то нарыть можно. Там бы я посоветовал нашим правоохранителям порыться. Может, что-то найдут. А по всем остальным расследованиям, которые, например, Портнов инициировал по «Ленкузне», я перспектив не вижу. Это все комариные укусы», — считает эксперт.
Политолог отметил, что пока единственная проблема для Порошенко состоит в том, чтобы походить на допросы в Генпрокуратуру, но это не повлияет на общественное мнение, и для Запада этого будет мало, чтобы публично поприветствовать осуждение Порошенко.
Запад примет какое-либо осуждение Порошенко только в том случае, если будут приведены серьёзные доказательства его махинаций, добавил Фесенко.