Единственная сфера деятельности, в которой следствию будет проще всего найти доказательства коррупции предыдущего президента Украины Петра Порошенко – махинации в банковской отрасли. Об этом рассказал глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко в интервью изданию Украина.ру

Политолог Фесенко: За год президентства Зеленскому удалось стать настоящим политиком © glavred.info

Политолог отметил, что пока единственная проблема для Порошенко состоит в том, чтобы походить на допросы в Генпрокуратуру, но это не повлияет на общественное мнение, и для Запада этого будет мало, чтобы публично поприветствовать осуждение Порошенко.

Запад примет какое-либо осуждение Порошенко только в том случае, если будут приведены серьёзные доказательства его махинаций, добавил Фесенко.