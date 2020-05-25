Построение двуполярного мира — это вопрос не только ресурсов, но и глобальных политических решений, считает польский политический философ Радослав Чарнецки

Радослав Чарнецки: Вашингтон попытается дестабилизировать ситуацию в Китае, и пандемия тут не имеет значения

«С моей точки зрения, более вероятен формат многополюсного мира в формате США-Китай-Россия-Евросоюз — конечно, если ЕС не разорвётся, как старая простыня, после коронакризиса. Лично я считаю, что будущее мира будет определять Евразия (в широком понимании), если не дойдёт до какого-то катаклизма или США не спровоцируют глобальный конфликт», — рассказал собеседник издания.

По словам Радослава Чарнецки, Польша поддержит США в любом случае, так как все элиты в этой стране уже давно некритически ориентированы на Вашингтон, десятилетиями, и тут нет разницы между польскими левыми, либералами или консерваторами.

Полностью интервью можно прочитать здесь.