Правящий класс, в руках которого сосредоточены все рычаги управления, даже ради спасения мира не станет отказываться хотя бы от части своей власти. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, журналист, телеведущий Виталий Третьяков

Виталий Третьяков: Скорее всего после "коронакризиса" мы будем жить в трехполярном мире © РИА Новости, Владимир Трефилов

В том числе речь идет и о гуманитарных вызовах, то есть о желании людей иметь все больше и больше справедливости в распределении благ, чем было до сих пор.

«Кажется, это стали понимать даже идиоты или идеологически ангажированные люди, которые привержены только одной доктрине. Вопрос в том, насколько правящий класс осознает, что нужно делать что-то новое? Это революционное решение, делать что-то новое. Революционное в том числе и потому, что это будет связано с отказом от значительной части власти этого класса над миром.То есть согласятся ли эти люди ради спасения мира отказаться от значительной части своей власти. Мой ответ — нет, они не сделают этого», — уверен собеседник издания.

Виталий Третьяков считает, что правящие элиты ограничатся лишь косметическими реформами и демагогией. Ситуация в мировой истории добровольного отказа от власти даже в отдельно взятых случаях крайне редко встречается, заключил политолог.

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